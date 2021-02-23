У медведей Потапа и Насти в Мариуполе родились малыши весом в 300 граммов

Медведица спряталась с малышами в оборудованной для нее берлоге и никого к себе не подпускает. Фото: facebook.com/zooparkmariupol

В мариупольском «Парке дикой природы» родились медвежата. Родители малышей – всеобщие любимцы медведи Потап и Настя. Об этом сообщили работники на странице зоопарка в соцсети.

- На днях в нашем зоопарке родились медвежата. Но сколько их, мы не знаем, так как медведица спряталась в оборудованной для нее просторной берлоге и никого к себе не подпускает. Весной, когда малыши подрастут, мы все их увидим, - рассказали работники.

Сотрудники «Парка дикой природы» узнали о том, что медведица рожает, по ее рычанию. А о появлении малышей – по их писку. Сейчас новорожденные кормятся молоком матери. Обычно они весят 300 граммов.

Медвежата в зоопарке рождаются ежегодно, большей частью в январе-феврале. Всего в «Парке дикой природы» содержится 8 взрослых медведей. Сейчас косолапых практически невозможно увидеть – они спят в своих берлогах.

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