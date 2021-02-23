Зеленский одним взмахом пера присоединил к Украине село Коминтерново, которое обороняют защитники ДНР

Зеленского подставили помощники, которые не знают, что в реальности творится на фронте. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре скандала после подписания указа о реорганизации и создании военно-гражданских администраций (ВГА) в прифронтовых городах и селах Донецкой и Луганской областей. Гарант одним взмахом пера присоединил к Украине села Коминтерново и Заиченко, которые находятся на юге ДНР.

- Военно-гражданскую администрацию сел Коминтерново и Заиченко Волновахского района реорганизовать путем присоединения к Сартанской поселковой ВГА Мариупольского района, - говорится в указе №61/2021 от 19 февраля.

На самом деле эти села контролируются ДНР, а сами населенные пункты практически ежедневно обстреливаются украинскими «освободителями».

Но самую большую крамолу укронацисты увидели в том, что Коминтерново фигурирует в документе именно под этим названием, хотя на Украине село после декоммунизации в 2016 году носит название Пикузы.

Кстати, ДНР и ЛНР считают своей всю территорию Донецкой и Луганской областей, часть которых лишь временно оккупировала Украина.

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