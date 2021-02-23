НМ ДНР: Призываем председателя ОБСЕ посетить Республику и привлечь к ответственности украинских карателей за обстрелы мирных жителей

Комбриг Марченко «прославился» зверствами в отношении жителей Донбасса. Фото: Фейсбук/Максим Марченко

Сегодня, 23 февраля, пополнился список злодеяний 28-й бригады ВСУ - получили повреждения два дома в поселке Старомихайловка на западе Донецка.

- В 7:22 каратели 28-й бригады под руководством командира 1-го батальона подполковника Кулечева по приказу комбрига Марченко применили 82-мм минометы, выпустив четыре мины по району Старомихайловки, - говорится в экстренном заявлении народной милиции ДНР.

В результате повреждены два дома по адресам: ул. Артема, 12 и ул. Комарова, 57.

Напомним, что военные этого же батальона накануне тяжело ранили мирного жителя Александровки.

- Мы призываем председателя ОБСЕ Анн Линде посетить ДНР для объективной оценки соблюдения перемирия Украиной и привлечь к уголовной ответственности командира 28 омбр Максима Марченко.

Отметим, что с 2015 по 2017 годы Марченко возглавлял добровольческий батальон «Айдар» (запрещенная в РФ организация), который «прославился» зверствами в отношении жителей Донбасса.

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