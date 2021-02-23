Тяжело раненому 22-летнему жителю Донецка нужна срочная помощь

Александр Слепцов получил осколочное ранение брюшной полости. Фото: Андрей ЛЫСЕНКО

Вечером 22 февраля украинские каратели 1-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли из противотанкового гранатомета поселок Александровка на юго-западе Донецка. В результате был тяжело ранен мирный житель.

Всю ночь медики из 14-й горбольницы оперировали 22-летнего Александра Слепцова, получившего тяжелые ранения в живот. Осложняло ситуацию то, что ранее парень уже попадал под обстрелы и был контужен. Общий наркоз нес угрозу для жизни, медикам было тяжело работать.

- Сейчас Саша находится в реанимации, его состояние тяжелое. Нужна помощь, - рассказала «Комсомолке» Аня – девушка Александра.

Связаться с Аней можно по телефону 071-367-94-19.

Тем временем, в Народной милиции ДНР сделали экстренное заявление по поводу ранения мирного жителя.

- В 21:15 каратели 28-й бригады под руководством командира 1-го батальона подполковника Кулечева по приказу комбрига Марченко, прикрываясь мирными жителями, открыли огонь из жилого района Марьинки с улицы Сергея Прокофьева по улице Шевченко в поселке Александровка, - говорится в заявлении.

В НМ ДНР призвали международных наблюдателей миссии ОБСЕ проявить настойчивость и добиться от Украины прекращения террора мирных жителей Республики и выполнения взятых на себя обязательств по отводу вооружения и соблюдения перемирия.

- Требуем от украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования о проведении огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа, - подчеркнули в Народной милиции ДНР.

Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам.

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