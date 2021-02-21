Жители окраин ДНР снова проверяют свои «тревожные чемоданчики» и запасаются водой

Из - за обстрелов ВСУ особенно неспокойно на северном и южном направлениях ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках неспокойно: стрельба на линии соприкосновения с Украиной усиливается. Особенно неспокойно на северном и южном направлениях.

- У меня жена больная, не встает уже месяцев шесть, - с болью в голосе говорит Андрей, житель Никитовского района Горловки. – Только думали, что все утихло, так нет! Снаряды ложатся все ближе! Вчера пошел проверить – как ее эвакуировать, если станет совсем жарко. Лифта в нашем доме нет, нужно спустить с четвертого этажа и пронести еще метров двести до убежища. Одному не справиться, хорошо, что сосед обещал помочь. Нашли брезент, пересмотрел «тревожный чемоданчик», где лежат документы, вода и печенье. Лекарства положу в последнюю очередь.

В таком же тревожном состоянии и жители поселков на мариупольском направлении.

- Та мы в тревоге уже седьмой год! – говорит Татьяна, жительница Еленовки. – Но сейчас обострение на лицо. Ни в минские соглашения, ни в перемирия мы не верили никогда. И, увы, оказались правы. Я сейчас заменила запас воды в подвале, где время от времени укрываются от обстрелов наша семья, принесла туда свежие консервы. Привыкли – то к относительной тишине. Эх, рано расслабились!

Ситуация может стать угрожающей.

- Обострения бывали и раньше, были прогнозы опытных военных, что наступление начнется, пока сохраняется благоприятная погода, - считает политолог Дмитрий Кузьменко. – Для войны в условиях Юго-Востока Украины важны проходимость грунтовых дорог (сухая земля, чтобы не было дождей или очень глубокого снега) и отсутствие листвы на деревьях (на сленге военных «зеленки»). Без этих условий наступление ВСУ на советской преимущественно технике эксперты видят слишком рискованным.

Несколько раз обострения заканчивались перемириями. Однако в этот раз «зачистки» в отношении оппозиции идут в самой Украине. Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией у нас!

Командиры с опытом первых лет войны поднимают вопросы о открытии бомбоубежищ и подвалов, как это было в 2014-2016 годах.

Через несколько недель в Донбассе установиться распутица и угрозу будут представлять только артобстрелы. Но и это мало утешает: артиллерия ВСУ вполне добивала в 2014-2015 годах до центра Донецка, а позиции войск с тех пор мало изменились. Пугает, если в случае большой войны окажется, что главным врагом Республики было бездействие ответственных лиц.

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