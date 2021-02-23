В Донецке при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина

Спасатели потушили пожар в девятиэтажке. Фото: МЧС ЛНР

В понедельник, 22 февраля, в девятиэтажном жилом доме, расположенном в Донецке на улице 230-й Стрелковой дивизии, погиб 37-летний мужчина.

В пресс-службе МЧС ДНР сообщили, что огонь уничтожил мебель и домашние вещи в одной из комнат, балконный блок вместе с пластиковой обшивкой. Для тушения пожара привлекались 5 спецмашин и 17 спасателей.

Тем временем, в Авросиевке на улице 2-я Пятилетка в результате пожара пострадал 44-летний мужчина. К счастью, несильно, поэтому от госпитализации отказался. А вот автомобиль амвросиевца сгорел полностью.

Всего за минувший день в ДНР ликвидированы 14 пожаров: Донецк – 6, Макеевка – 4, Горловка – 2, Торез – 1, Амвросиевка – 1.

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