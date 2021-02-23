Накануне и в день 23 февраля украинские каратели обстреливали ДНР на всех направлениях

За сутки с небольшим украинские военные выпустили 20 мин по территории ДНР. Фото: пресс-центр штаба ООС

Накануне и в день 23 февраля ВСУ устроили массированный обстрел территории ДНР по всем направлениям. Украинские военные 12 раз нарушили режим прекращения огня. По защитникам и мирным жителям Республики было выпущено 74 снаряда, мины и гранаты. Получил ранение 22-летний житель Донецка.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), при обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, орудия БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

Под огнем 22 февраля на донецком направлении оказались районы села Яковлевка и поселка Александровка, на горловском – поселка шахты имени Гагарина, на мариупольском – окрестности села Безыменное.

Сегодня утром ВСУ обстреляли из противотанковых гранатометов Яковлевку, а из минометов Старомихайловку – поселок на западе Донецка. Из стрелкового оружия вели огонь по селу Спартак на северо-западе столицы.

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