НМ ДНР: Каратели 28-й бригады ВСУ обстреляли Донецк, прикрываясь мирными жителями Марьинки

Украинские военные продолжают обстрелы ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Народной милиции ДНР сделали экстренное заявление в связи с ранением жителя Александровки – пригорода Донецка.

- В 21:15 каратели 28-й бригады под руководством командира 1-го батальона подполковника Кулечева по приказу комбрига Марченко, прикрываясь мирными жителями, открыли огонь из противотанковых гранатометов из жилого района Марьинки с улицы Сергея Прокофьева по улице Шевченко в поселке Александровка, - говорится в заявлении.

В результате обстрела получил множественные осколочные ранения мирный житель 1999 года рождения.

В НМ ДНР призвали международных наблюдателей миссии ОБСЕ проявить настойчивость и добиться от Украины прекращения террора мирных жителей Республики и выполнения взятых на себя обязательств по отводу вооружения и соблюдения перемирия.

- Требуем от украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования о проведении огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа, - подчеркнули в Народной милиции ДНР.

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