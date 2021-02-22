Мирный житель Донецка тяжело ранен в результате обстрела боевиками 28-й бригады ВСУ

Александр Слепцов получил осколочное ранение брюшной полости. Фото: Андрей ЛЫСЕНКО

Сегодня, 22 февраля, тяжелое ранение получил 21-летний житель поселка Александровка, расположенного на юго-западе Донецка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 21:15 по поселку Александровка были выпущены две гранаты из станкового противотанкового гранатомета. В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мирный житель 1999 года рождения, – сказано в сообщении.

Пострадавший доставлен в хирургическое отделение городской больницы № 14. Волонтер Андрей Лысенко сообщил, что раненого зовут Александр Слепцов.

По данным Народной милиции ДНР огонь велся с позиций 3-го механизированного батальона 28-й бригады ВСУ, которые находятся в Марьинке.

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