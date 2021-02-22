Жители прифронтовых районов Донбасса: Каждый день может стать для нас последним

Жители постоянно находятся под обстрелами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Война в Донбассе продолжается уже почти семь лет. За это время жители уже осознали, что украинская сторона не собирается в реальности соблюдать договоренности о перемирии. Их было много – хлебное, урожайное, пасхальное... и другие. Но от названий ничего не менялось. А некоторые нарушались украинской стороной спустя считанные часы.

Сейчас в Донбассе также действует перемирие. Летом прошлого года были приняты дополнительные меры за его контролем, которые Киев нарушает по сей день. Если несколько лет назад жители возлагали на такие договоренности хоть какие–то надежды, то сейчас все прекрасно понимают – Украина не хочет мира.

Украинские военные с регулярной периодичностью обстреливают все направления. Часто под огнем оказывается Старомихайловка. Это мирный поселок на окраине Донецка, в котором живет много детей. Есть школа и садик. В них не раз прилетали осколки снарядов, выпущенных с украинских позиций.

Украинские военные не соблюдают режим тишины и продолжают обстреливать Республики Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером 17 февраля один из снарядов попал в дом жительницы Старомихайловки. Будь она дома – итог мог стать трагичным. По счастливой случайности, в тот момент Надежда Васильевна вышла за углем.

– Пришла с работы, затопила печку и побежала за углем. Вдруг вдалеке начали стрелять. Мы уже привыкли к такому. Если стреляют далеко, то даже внимания не обращаем, ходим за углем, за водой, в магазин, – вспоминает Надежда Васильевна. – Но разрывы начались очень близко, я бросила все и побежала домой. Как только забежала – раздался очень сильный взрыв. Через несколько минут все утихло, я вышла из дома и заметила, что у меня из–под крыши очень много дыма идет. Я подумала, что у меня горит дом, но оказалось, что это пыль от взрыва.

Жительница поселка показывает представителям ДНР в СЦКК последствия обстрела со стороны Украины Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представительство ДНР в СЦКК фиксирую последствия обстрелов со стороны Украины Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представительство ДНР в СЦКК фиксирую последствия обстрелов со стороны Украины Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Местные жители уже не в силах сдерживать слезы. Они пытаются донести главное – жить под обстрелами – невыносимо.

– Попадает к нам часто. И в мой дом... и к соседям по всей округе. Покоя нет уже который год. Осенью во двор прилетел снаряд, разбило забор, ранило мою собаку осколками, окна повылетали, – говорит жительница поселка.

Надежда Васильевна работает преподавателем в лицее коммунального хозяйства. Несмотря на обстрел, утром следующего дня учительница пошла на работу. К большому сожалению, для жителей поселка такие ситуации довольно обыденные.

В домах по соседству ситуация ничуть не лучше, люди устали терпеть постоянные обстрелы со стороны украинских военных.

Жители поселка знают, кто по ним стреляет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители не могут сдержать слезы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Вчера я насчитала около десяти прилетов, очень тяжелых и громких прилетов, окна дрожали, стены, все летело через огород, к соседям. Мы не знаем, как жить. Сегодня пролетело мимо тебя – повезло, выжил, завтра прилетит к тебе – и все. Каждый день может стать последним! Кто имел возможность – уже уехал, а многие люди сидят и ждут своей участи, нам бежать некуда, – делится своими переживаниями жительница поселка Любовь Николаевна.

Старомихайловка находится под прямым огнем украинских военных каждую неделю без передышки. Ежедневно жители находятся в опасности, так как огонь по поселку может начаться в любую минуту.

Представительство ДНР в СЦКК фиксирую последствия обстрелов со стороны Украины Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители поселка боятся обстрелов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напряженная обстановка и на горловском направлении. Утром 20 февраля украинские военные выпустили по поселку шахты имени Гагарина 51 мину калибра 82 и 120 миллиметров. Погиб один военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики. Еще двое получили ранения.

Следующей ночью был поврежден нежилой частный дом в поселке Зайцево. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Жители прифронтовых поселков опасаются за свои жизни.

– Стрельба не прекращается. Мы засыпаем под разрывы и просыпаемся под них. А что еще делать? Не спать круглые сутки и сидеть на чемодане? В подвале прятаться? Только если накроет, то оттуда и не выберешься. Действительно страшно жить, – говорит житель поселка Гольмовский – Виктор. – Старики никуда уезжать не хотят. Многие удивляются – почему? Люди не хотят провести остаток дней в общежитии или в чужой квартире, не смогут приспособиться к новой жизни. Здесь ведь и огороды есть, многие потихоньку хозяйство ведут. Детей и внуков многие постарались отправить в спокойные места, где не стреляют. Мечта у всех одна – дожить до мира.

Пока украинская сторона стягивает технику к линии фронта, представители республик Донбасса призывают Киев к выполнению соглашений и конструктивному диалогу.

– По вине украинских властей мы и так потеряли слишком много времени, а с ним – человеческих жизней. Настоятельно советуем им хорошо подумать о возможных последствиях попыток сорвать подписанные соглашения. Также рекомендуем пересмотреть позицию об участии в научном форуме по выполнению «Минска». Мы предлагаем реальный шанс придать переговорному процессу новую динамику. Надеемся, Украина его не упустит, – заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

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