Леонид Пасечник: Нет более значимого дела, чем оберегать спокойствие близких и защищать Отчизну!

Леонид Пасечник пожелал силы воли и терпения в преодолении любых трудностей. Фото: glava-lnr.info

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот день объединяет тысячи сограждан, прилагающих усилия для укрепления мира и свободы в Республике.

- Мы помним о бессмертных подвигах, победах, доблести и отваге героических предков, - сказал Леонид Пасечник.

Сегодня от ветеранов принимает воинскую эстафету достойная смена – юнармейцы, участники патриотических клубов, школьники и студенты с активной жизненной позицией. Нет более значимого дела, чем оберегать спокойствие близких и защищать Отчизну.

Патриотизм, стойкость и самоотверженность всегда отличали тех, кто преданно служил и служит Родине. Военные действия на Донбассе показали, что в минуту опасности каждый настоящий мужчина готов встать в один строй с кадровыми военными, поскольку защищать и оберегать – его почетная обязанность.

- От всей души желаю силы воли и терпения в преодолении любых трудностей. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных! - сказал Леонид Пасечник.

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