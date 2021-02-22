Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на позиции Народной милиции ЛНР

Беспилотник сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17. Фото: Народная милиция ЛНР

22 февраля около 10 часов дня беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил боеприпас на позиции Народной милиции ЛНР в районе Калиново. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Беспилотник удалось перехватить. Его принудительно посадили без повреждений, фото и видеоматериалы изъяли с флэш-накопителя и отправили их специалистам на изучение.

— Грубое нарушение режима прекращения огня со стороны командира третьего батальона 92-й отдельной механизированной бригады является очередным подтверждением неспособности командира бригады полковника Павла Федосенко контролировать своих подчиненных, действия которых направлены на обострение обстановки, — прокомментировал произошедшее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители прифронтовых районов Донбасса: Каждый день может стать для нас последним

Украинские военные не соблюдают режим тишины и продолжают обстреливать Республики Донбасса (подробнее)