Денис Пушилин: Народ Донбасса гордится своими защитниками

Накануне праздника Денис Пушилин побывал на передовой, где сейчас обострилась обстановка. Фото: denis-pushilin.ru
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник олицетворяет славу и доблесть военнослужащих, подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, неразрывную связь поколений воинов.
Праздник стал поистине всенародным и объединяет всех людей, которые с честью и достоинством служат интересам Донецкой Народной Республики – как на передовой, так и в тылу.
- Но прежде всего это праздник наших военнослужащих, 23 Февраля – по праву их день! В столь непростое время нет задачи важнее, чем обеспечить безопасность страны и ее граждан. Ваш ратный труд требует отваги, самоотверженности и беззаветной преданности Родине. Народ Донбасса гордится своими защитниками! – подчеркнул Денис Пушилин.
Он пожелал жителям Республики мира, успехов и крепкого здоровья.
- Пусть вас радует каждый день, согревают своим теплом родные и близкие, сбываются все мечты! – сказал Глава ДНР.
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