23 февраля начиная с середины дня в Донецке будет держаться ясная погода

В День Защитника Отечества в ДНР ожидается ясная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике и Донецке 23 февраля утро выдастся облачным, но потом распогодится. Начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью резко похолодает, пойдет мелкий снег.

Температура воздуха будет колебаться от -13 до -1 градуса. Скорость воздушных потоков составит 4-11 метров в секунду. Дуть будет в северо-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 23 февраля почитается память преподобного Прохора Печерского. В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на 24 мая, а это значит, что все лето будет дождливым.

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