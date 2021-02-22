ЛНР отложила открытие пунктов пропуска на линии разграничения

Решение об открытии двух новых пунктов на линии разграничения в ЛНР постоянно откладывается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Одновременное открытие новых пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое» откладывается до получения от Киева письменного подтверждения по ранее достигнутым договоренностям.

— Республика не вправе рисковать, не разрешив все проблемные вопросы организации пропуска и технического обслуживания инфраструктуры, не исключив все возможные конфликтные ситуации, представляющие потенциальную опасность для граждан, — пояснил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Камнем преткновения между сторонами остается согласование маршрута гуманитарных грузов и попытки Украины сместить линию разграничения.

— Видимо, стремясь вопреки всем договоренностям закрепиться на нашей территории, Украина готова в открытую жертвовать интересами граждан, о которых так яростно «заботится» в своих публичных заявлениях, — добавил Дейнего.

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