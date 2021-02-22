Никонорова посоветовала Киеву не упустить шанс на участие в конференции по «Минску»

По словам Никоноровой, российская сторона переговоров, а также эксперты и общественники европейских стран поддержали идею проведения конференции. Фото: МИД ДНР

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова посоветовала Киеву не упустить шанс на участие в международной конференции, инициированной Республиками Донбасса.

— По вине украинских властей мы и так потеряли слишком много времени, а с ним – человеческих жизней. Настоятельно советуем им хорошо подумать о возможных последствиях попыток сорвать подписанные соглашения. Также рекомендуем пересмотреть позицию об участии в научном форуме по выполнению «Минска». Мы предлагаем реальный шанс придать переговорному процессу новую динамику. Надеемся, Украина его не упустит, — отметила Никонорова.

Речь идет о конференции «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», предложенной ДНР и ЛНР на прошлом заседании Контактной группы. Задача инициативы заключается к привлечению к переговорам в Белоруссии представителей Народных Республик, Украины, стран-гарантов Минских соглашений и ОБСЕ.

Сперва глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук резко высказался против данной инициативы. Однако теперь сам упоминает о ней в своих публичных выступлениях.

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