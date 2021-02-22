В медучреждения ДНР на лечение поступили восемь пациентов с коронавирусом

За 21 февраля медиками ДНР было проведено 40 исследований анализов пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в ДНР диагноз коронавирусная инфекция поставили восьми пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 21 февраля проведено 40 исследований, из них выявлен 6 случаев заболевания (15,0%) и у 2 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой Народной Республике всего было зарегистрировано и подтверждено 23 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 5320 пациентов, выписаны 16 397 человек, летальных случаев 2000.

Напомним, что тем временем в ДНР проводится вакцинация населения от COVID-19. Медиками используется российский препарат Спутник V.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР зафиксирован один летальный случай от коронавируса

При этом болезнь побороли уже 2516 пациентов (подробнее)