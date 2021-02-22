В ЛНР зафиксирован один летальный случай от коронавируса

В ЛНР начали второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике на лечение от коронавирусной инфекции поступили десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— Всего по состоянию на 09:00 22 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2995, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. При этом еще 28 пациентов выздоровели. С дважды отрицательными результатами теста на коронавирус вчера их выписали из медучреждений.

Таким образом, с начала в пандемии в ЛНР от общего числа зараженных болезнь побороли 2516 человек, а случаев смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 261.

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