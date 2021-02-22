Минздрав ЛНР: Вакцинация позволит Республике вернуться к доковидной жизни

ЛНР успешно завершила первый этап вакцинации от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республики начался второй этап вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В Минздраве ЛНР уверены, что массовое введение вакцины поможет государству вернуться к доковидной жизни. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Республики Олег Валиев.

— Мое мнение: необходимо вакцинировать приоритетные слои населения для того, чтобы выработать иммунитет. Нам необходимо возвращаться в доковидный период нашей жизни. Для того, чтобы наше население не болело, уменьшить риски, возможные осложнения этого заболевания, — сказал Валиев.

Замминистра отметил, что медучреждения Республики полностью справились со своей работой во время первого этапа вакцинации. Осложнений после введения первой дозы вакцины не зафиксировано.

Валиев также участвовал в вакцинации. 21 февраля ему ввели вторую часть препарата.

— Я не могу сказать, что были какие-то поствакцинальные осложнения, температура нормальная была, ни гиперемии, ни отечности в месте инъекции не было. Состояние было стабильное. На сегодняшний день бодро пришел вакцинироваться, зная, что это необходимо, сделал второй компонент этой вакцины для того, чтоб не заболеть, — добавил замминистра.

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