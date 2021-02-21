В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в ЛНР стартовала 1 февраля (архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

21 февраля в Луганске стартовал второй этап вакцинирования от коронавирусной инфекции. Первыми второй компонент российской вакцины от коронавируснои инфекции Sputnik V получают сотрудники МЧС ЛНР и медицинские работники. Об этом сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая

- Люди очень активно отозвались на вторую вакцинацию, все достаточно организованно пришли, и на данный момент с утра уже более 150 человек вакцинировались, - сообщила она.

Кобыляцкая отметила, что после первой дозы вакцины все прошло хорошо.

- Конечно, нужно прививаться. Мы живем все вместе, постоянно контактируем друг с другом, поэтому и прививаться нужно всем, - отметила замглавврача.

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