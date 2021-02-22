В СЦКК не зафиксировали обстрелов со стороны украинских войск в прошедшие сутки

В прошедшие сутки на линии соприкосновения в ДНР было тихо. Фото: пресс-центр штаба ООС

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за прошедшие 24 часа не было зафиксировано обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

— Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Народной милиции ДНР также не сообщалось об обстрелах за указанный период. Однако разведкой ведомства выявлено размещение бронетранспортера и боевой машины пехоты в населенном пункте Красногоровка, что находится у линии соприкосновения. Известно, что техника противника стоит в жилом районе.

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