Боевики ВСУ открыли огонь по западной окраине Донецка

Жителей поселка попросили покинуть улицы и занять безопасные места Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ранним утром боевики вооруженных формирований Украины открыли огонь по поселку Старомихайловка, что находится на западной окраине Донецка. Жителей населенного пункта попросили покинуть улицы и занять безопасные места. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— 9.32. Несколько минут назад начался обстрел Старомихайловки. Просьба к жителям поселка покинуть улицы и занять безопасные места, — говорится в сообщении мэра.

Ранее сообщалось, что жители окраин ДНР снова проверяют свои «тревожные чемоданчики» и запасаются водой. Командиры с опытом первых лет войны поднимают вопросы об открытии бомбоубежищ и подвалов, как это было в 2014-2015 годах.

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