Погода в Донецке на день: 22 февраля температура воздуха будет колебаться от -2 до +2

В Донецке будет прохладно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В понедельник, 22 февраля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +2 градусов.

- На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий снег, утром - мелкий дождь со снегом, который после полудня сменится мелким дождем. Только ближе к вечеру осадки прекратятся, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -1 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до +2 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует 0 градусов.

Скорость ветра до 4,6 метра в секунду.

Народный прогноз: С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью.

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