В ЛНР наградили мотострелков Народной милиции

Военнослужащих наградили по случаю Дня защитника Отечества. Фото: НМ ЛНР

Отличившихся военнослужащих 2-го отдельного гвардейского имени маршала Ворошилова мотострелкового отряда Народной милиции Луганской Народной Республики Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил медалями. Об этом сообщили в оборонном ведомстве государства.

- В ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества в соответствии с указом главы ЛНР медалями «За верность долгу» и грамотами были отмечены бойцы, проявившие высокий профессионализм, образцовое исполнение воинского и служебного долга, - говорится в сообщении.

Командование Народной милиции вручило военнослужащим медали «За отличную службу» и грамоты за выполнение воинского долга, усердие и старание.

- Также ряду бойцов были присвоены очередные воинские звания, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

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