За предложение отметить 23 февраля в украинской армии избили старшину ВСУ

Конфликт на почве идеологии перерос в драку. Фото: штаб «ООС»

В 11-м отдельном мотопехотном батальоне 59-й бригады ВСУ избили старшину, который предложил отпраздновать традиционный праздник - День защитника Отечества. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Старшина 3-й роты прапорщик Мирза выступил с инициативой отметить День защитника Отечества и организовал сбор денег для проведения праздничного мероприятия, - рассказал пресс-офицер.

Сообщается, что такая идея крайне не понравилась националистически настроенным сослуживцам старшины, которые поспешили обвинить Мирзу в «сепаратизме» и «рашизме».

- Развязалась драка, в ходе которой старшина получил травмы различной степени тяжести, - добавили в пресс-службе.

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