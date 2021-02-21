За предложение отметить 23 февраля в украинской армии избили старшину ВСУ

Конфликт на почве идеологии перерос в драку. Фото: штаб «ООС»
В 11-м отдельном мотопехотном батальоне 59-й бригады ВСУ избили старшину, который предложил отпраздновать традиционный праздник - День защитника Отечества. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Старшина 3-й роты прапорщик Мирза выступил с инициативой отметить День защитника Отечества и организовал сбор денег для проведения праздничного мероприятия, - рассказал пресс-офицер.
Сообщается, что такая идея крайне не понравилась националистически настроенным сослуживцам старшины, которые поспешили обвинить Мирзу в «сепаратизме» и «рашизме».
- Развязалась драка, в ходе которой старшина получил травмы различной степени тяжести, - добавили в пресс-службе.
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