Данные разведки: Зафиксировано скопление артиллерии ВСУ около жилых домов в Славянске

Зафиксировано размещение 16 единиц техники. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины разместили больше полутора десятка артиллерийских орудий вблизи жилых домов в Славянске. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики

- В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 16 единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.

В оборонном ведомстве отметили, что из состава убывающей 35-й бригады и прибывшей для ее замены 58-й бригады: 12 буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» и четыре противотанковых 100-миллиметровые пушки МТ-12 «Рапира» на железнодорожной станции в населенном пункте Славянск.

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