«Мы всегда готовы поддержать ваши инициативы и предложения» Глава ДНР обратился к профсоюзам Республики

Глава ДНР поздравил с Днем профсоюзного работника Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил с Днем профсоюзного работника ДНР.

- Сегодня отраслевые профсоюзы Республики – ключевые звенья для объединения трудовых коллективов, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте руководителя государства. - Вы защищаете права и интересы работников предприятий, содействуете развитию их профессиональных компетенций.

Денис Владимирович отметил значимость выполнения всех программных мероприятий профсоюзов носит системный характер и нацелено на результат.

- Мы всегда готовы поддержать ваши инициативы и предложения, - заявил Пушилин. - Уверен, что диалог, который вы наладили с органами власти, предприятиями и организациями, всегда будет конструктивным и действенным и послужит эффективному решению всех поставленных задач.

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