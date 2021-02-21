16 397 жителей ДНР выздоровело от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным проведенных 20 февраля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 124 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 383 исследований, из них выявлен 106 случаев заболевания, и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 23 709 человек. Из этого числа 16 397 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1994 летальных случаев. Лечение продолжают 5318 пациентов.

Напомним, 1 февраля в ДНР и ЛНР стартовала вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» прибыла из Российской Федерации.

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