За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2985 жителей

За сутки коронавирус в ЛНР диагностировали у 33 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 33 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 21 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2985, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 20 человек.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2488 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 260 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус

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