21 февраля в Донецке будет облачно, возможен небольшой снег

Завтра в столице Республики ожидают небольшой снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Весь день в столице Республики продержится пасмурная погода. До обеда осадков не предвидится. А во второй половине дня может пойти небольшой снег, который к вечеру должен прекратиться.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от -5 градусов утром до -1 градуса днем.

Ветер западный, будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 776-770 мм ртутного столба.

21 февраля народ почитает память пророка Захария Серповидца и Феодора Стратилата. Если ночью послышатся раскаты грома, можно смело рассчитывать на богатый урожай и хороший приплод у домашнего скота. Наши предки подметили, что чем холодней была последняя неделя февраля, тем теплее оказывался следующий месяц - март.

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