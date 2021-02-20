В ДНР подешевеют куриные яйца

Цену на курятину зафиксируют на нынешнем уровне. Фото: пресс-служба ГК «Аграрный Донбасс»

Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики провело совещание по вопросам стабилизации цен на яйца и мясо птицы. На нем присутствовали представители всех отечественных птицефабрик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Установили, что на подорожание продукции повлияли такие факторы, как рост цен на импортные комбикорма, ветеринарные препараты и другие ресурсы, которые в Республике не производят и потому завозят из-за рубежа, - рассказали в министерстве.

Сообщается, что в Минагропроме договорились с местными производителями о фиксации цен на бройлерную мясопродукцию и пищевое яйцо на уровне, который сложился сейчас.

Запланировано двухэтапное снижение цен на куриные яйца в течение 3 месяцев. Кроме того, цену на бройлеров заморозят до 1 мая - с последующим пересмотром.

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