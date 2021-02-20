В прифронтовую Александровку передали генератор для детского сада

Из-за обстрелов с украинской стороны в детском саду часто отсутствует свет, проблему должен решить новый генератор. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

Волонтеры ДНР продолжают поддерживать людей, которые живут на линии соприкосновения. В этот раз активисты общественного движения «Донецкая Республика» отправились в поселок Александровку, расположенный в непосредственной близости с подконтрольной Киеву Марьинкой. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Доставили генератор в местный ясли-сад, его посещают 54 ребенка. Из-за обстрелов ВСУ здесь часто пропадает свет, поэтому учреждение очень нуждается в резервном источнике электропитания, - рассказали активисты.

Вместе с волонтерами в Александровку приехал депутат Народного Совета ДНР Андрей Баевский.

- Детский сад должен стабильно работать, и в данной ситуации значение бесперебойного электроснабжения трудно переоценить. Дети должны находиться в тепле, получать горячую пищу, заниматься в хорошо освещаемом помещении, - подчеркнул он.

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