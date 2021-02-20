В Луганске появится памятник солдатам, освобождавшим город в 1943 году

Новый памятник появится в сквере Победы, расположенном в Жовтневом районе столицы Республики. Фото: oplnr.ru

Жителей и гостей Луганска приглашают посетить открытие нового памятного знака, установленного в честь советских солдат, освобождавших город в 1943 году. Торжественное мероприятие по этому поводу состоится в сквере Победы во вторник, 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты Луганской Народной Республики.

- Приглашаем принять участие в митинге, посвященном открытию памятного знака 15/5 гвардейской Симферопольской орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды зенитно-артиллерийской дивизии 51-й Армии, которая принимала участие в освобождении города Ворошиловграда в феврале 1943 года, - сказано в сообщении.

Организаторы уточняют, что мероприятие начнется в 11.00.

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