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В ДНР объявили, кто получит продуктовые наборы на праздники

Глава Республики издал соответствующий указ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ветераны Великой Отечественной войны получат продуктовые наборы

Ветераны Великой Отечественной войны получат продуктовые наборы

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Указом Главы ДНР Дениса Пушилина № 48 от 18 февраля 2021 года отдельные категории жителей будут обеспечены продуктовыми наборами к праздничным и памятным датам. Документ опубликован на официальном сайте руководителя Республики.

Согласно документу продуктовые наборы отдельные категории жителей получат в 2021 году к 23 февраля – на День защитника Отечества, 9 мая – на День Победы, 8 сентября – на День освобождения Донбасса.

В указе перечислены категории ветеранов:

— участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, участники и инвалиды боевых действий в Афганистане, семьи погибших участников боевых действий в Афганистане – ко Дню защитника Отечества;

— участники боевых действий и инвалиды войны 1941-1945 гг. и войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях – ко Дню Победы;

— участники боевых действий и инвалиды войны 1941-1945 гг. и войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях – ко Дню освобождения Донбасса.

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