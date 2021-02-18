В ДНР объявили, кто получит продуктовые наборы на праздники

Ветераны Великой Отечественной войны получат продуктовые наборы
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Указом Главы ДНР Дениса Пушилина № 48 от 18 февраля 2021 года отдельные категории жителей будут обеспечены продуктовыми наборами к праздничным и памятным датам. Документ опубликован на официальном сайте руководителя Республики.
Согласно документу продуктовые наборы отдельные категории жителей получат в 2021 году к 23 февраля – на День защитника Отечества, 9 мая – на День Победы, 8 сентября – на День освобождения Донбасса.
В указе перечислены категории ветеранов:
— участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, участники и инвалиды боевых действий в Афганистане, семьи погибших участников боевых действий в Афганистане – ко Дню защитника Отечества;
— участники боевых действий и инвалиды войны 1941-1945 гг. и войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях – ко Дню Победы;
— участники боевых действий и инвалиды войны 1941-1945 гг. и войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях – ко Дню освобождения Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный историк Александр Мальцев: «Я начал поисковую деятельность с того, что нашел собственного деда, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны»
«Комсомолка» продолжает проект «Неизвестные дончане», в котором рассказывает об интересных личностях Донбасса (подробнее)