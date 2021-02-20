Генерал ВСУ: Донбасс уже невозможно разминировать полностью

За годы войны Донбасс стал территорией, нашпигованной смертью. Фото: штаб «ООС»

Украинская сторона признала невозможным полное разминирование зоны проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что после недавней гибели трех украинских десантников, которые подорвались на собственных минах в районе села Новолуганского, в зону «ООС» для разбирательства прибыла комиссия во главе с командующим силами поддержки ВСУ генерал-майором Жирновым.

- Оценив ситуацию, Жирнов высказался о том, что эффективное проведение разминирования территории, подконтрольной украинским войскам, а также точное установление расположения всех минных полей, установленных украинскими боевиками, невозможно, - сообщил Осадчий.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что для успокоения высшего руководства страны Жирнов подготовил «устраивающий отчет».

Читайте также

Перемирие на Донбассе скатывается к большой войне

Под огнем ВСУ побывали и сотрудники ОБСЕ (подробнее)