В Донецке открылся первый в ДНР юридический форум

Рабочей площадкой для форума стала Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР. Фото: Минюст ДНР

В Донецке стартовал первый в истории ДНР научно-практический юридический форум «JUS REM - 2021». К работе над ним привлекли специалистов из ДНР, ЛНР, России и Приднестровья. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

Участники форума заняты поиском грамотного применения правовых норм, позаимствованных из российского законодательства.

- Нужно выработать новые подходы для применения на практике нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в период интеграции с Российской Федерацией, - пояснил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

О необходимости новых прогрессивных подходов в решении важных для Республики правовых вопросов рассказал и министр юстиции Алексей Шамов.

- Уверен, что рекомендации форума будут применяться в работе органов исполнительной власти Республики, - заявил он.

Как сообщается, форум продлится до 5 марта.

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