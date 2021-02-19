В Донецке состоялась премьера фильма режиссера Оксаны Карас «Доктор Лиза»

Доктор Лиза с ребенком в вагоне поезда "Донецк-Москва" в 2014 году. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня, 19 февраля, в Донецке состоялась премьера фильма «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас. Картина показывает один день из жизни Елизаветы Глинки. Она и ее супруг готовятся отметить 30-летнюю годовщину свадьбы. На ужин приглашены близкие друзья, приезжают дети. Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. В планах было лишь одно - заехать на Павелецкий вокзал в Москве, где ее фонд «Справедливая помощь» принимал пациентов. Поездка оказывается полна неожиданностей.

- Фильм сняли в октябре прошлого года, он уже был показан в России. Мы добились, чтобы и нам его показали. Считаю, что его должны посмотреть и взрослые, и дети. Для нас этот фильм очень многое значит, - рассказала журналистам полномочный представитель международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» в Республике Татьяна Светличная.

Напомним, Доктор Лиза - бывший член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России - отправила из ДНР и ЛНР на лечение в РФ около 500 юных тяжелобольных пациентов. Жизнь Глинки оборвалась трагически 25 декабря 2016 года во время крушения направлявшегося в Сирию самолета Ту-154.

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