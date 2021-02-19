Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин с самого начала войны помогает детям из прифронтовых поселков и не разбалованым вниманием ребятишкам. Эдуард Александрович пятый год приезжает в отдаленный от столицы Республики Торезский центр социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «НАДЕЖДА».ДАРЯТ РЕБЯТИШКАМ НАДЕЖДУЭто учреждение посещают дети и молодежь с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов слуха и зрения. Они здесь общаются, дружат, влюбляются, раскрывают свои скрытые способности.В этот раз Эдуард Басурин приехал на 15-летие центра социальной реабилитации. Представитель Народной милиции всегда привозит детям угощения и не только. В этот раз он передал ящики с яблоками, бананами и лимонами. В глазах детей читалось, что они соскучились по военному, которого любят смотреть по телевизору.В актовом зале ребятишки читали стихи, пели и танцевали. Вместе с детьми на сцену выходили и их родители. Они благодарили сотрудников центра за тепло, терпение и заботу. Родители говорили, что «НАДЕЖДА» стала для их чад вторым домом.«ЭТО ТЯЖКИЙ ТРУД»Директор центра Татьяна Иващенко вспомнила, что 15 лет назад для реабилитации детей было выделено здание без отопления и ремонта. Чтобы сделать помещение пригодным для занятий, педагоги сами штукатурили, белили и клеили обои. Им помогали жители Тореза.На празднике должен был играть на фортепиано воспитанник центра Максим Беляков. Все ждали его виртуозного выступления (мальчик ничего не видит). Но, к сожалению, он заболел и сейчас даже не посещает занятия в «Творческой школе» филармонии.- Работа с таким детьми и молодыми инвалидами - это тяжкий труд, - сказала со сцены директор департамента по вопросам ветеранов, инвалидов и других категорий Министерства труда и соцполитики Виктория Пикинер.Она обратилась к воспитанникам, чтобы они ценили своих наставников.«ДОСТОЙНЫ ПАМЯТНИКА»- Я преклоняюсь перед всеми сотрудниками центра, которые вкладывают душу в детей. Они достойны памятника при жизни, - обратился к залу Эдуард Басурин. – В свое время Иосиф Сталин, рассуждая о понятии «советский человек», сказал, что это тот человек, который сделает все возможное и даже больше. Коллектив центра творит чудеса. Это только можно почувствовать и увидеть!- Мы не могли не приехать поздравить вас с таким праздником. Вы помогаете особым детям ощутить, что они нужны обществу. Желаем всему коллективу в лице директора Татьяны Анатольевны стойкости, новых сил, бодрости и оптимизма, - сказала заместитель председателя Правления общественной организации «МЫ» Юлия Сафронова.Заместитель главы администрации города Тореза Ольга Дедух пожелала реабилитационному центру благополучия, а его воспитанникам - здоровья и исполнения желаний. На юбилее был и настоятель местного храма протоирей Сергий. Он подарил реабилитационному центру икону.От президента российской организации социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР» Сергея Филонова пришло видеопоздравление. В прошлом году общественная организация из Москвы подарила детям-инвалидам уличную спортивную площадку с тренажерами.В ОТВЕТ ДЕТИ ДАРИЛИ ГОСТЯМ СВОИ ПОДЕЛКИПосле теплых слов в адрес юбиляра для детей и их родителей выступили артисты отделения союза театральных деятелей ДНР Донецкого театра кукол с представлением «Цветное молоко». Их привезла донбасская общественная организация «МЫ», которая помогает нуждающимся.На юбилее присутствовали и бывшие воспитанники «НАДЕЖДЫ». Когда центр только начал работать, им было по 4-5 лет. Многим из них удалось окончить общеобразовательную школу, некоторые нашли в себе силы создать семьи. К примеру, Мария Гадлевская, с детства прикованная к инвалидной коляске, вышла замуж и родила девочку. Молодая женщина с дочерью, которой скоро исполнится 4 года, приходит в гости в реабилитационный центр.ПОДПИТАТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ ДОБРАПосле праздничного мероприятия Эдуард Басурин поведал «Комсомольской правде», что приезжает в Торезский центр социальной реабилитации, чтобы подпитаться энергией добра, которую излучает детвора.- Больше я в них нуждаюсь, чем они во мне, - сказал официальный представитель Народной милиции.Как мы сообщали, с начала войны Эдуард Александрович еще шефствует над школой-интернатом на Боссе в Донецке, школой-интернатом Амвросиевки и Горловским центром социальной реабилитации для детей-инвалидов. Басурин привозит детям как канцтовары, игрушки, сладости, фрукты и соки, так и материалы для творчества.ТЕМ ВРЕМЕНЕМРебятишки поздравили с Днем защитника Отечества бойцов на передовойОни передали открытки, сделанные своими руками.Дети Торезского центра социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «НАДЕЖДА» по традиции передали Эдуарду Басурину сделанные своими руками открытки с 23 февраля для бойцов, которые держат оборону на передовых рубежах защиты Республики.- Поздравления мы делали из цветной бумаги, а также выжигали по дереву, - рассказал воспитанник центра Антон Старавойтов.Третий год реабилитационный центр проводит благотворительную акцию «Подари радость». Дети вместе с родителями собирают для жителей прифронтовых поселков теплые вещи, варенье и игрушки. В центре «НАДЕЖДА» проходят выставки-ярмарки творческих работ воспитанников «Поверь в себя», на вырученные деньги сотрудники покупают детям, семьи которых оказались в «красной зоне», к праздникам сладости. Благотворительную помощь жителям Зайцево и других прифронтовых поселков отвозит Эдуард Басурин. К акции «Подари радость» подключились дети и родители школы № 1, а также студенты Торезского медицинского колледжа.Педагоги готовят детей-инвалидов к самостоятельной жизниРоман ПОБЕРЕЖНЮКОни помогают им найти свое место в жизни.Сейчас Торезский центр социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «НАДЕЖДА» посещают 53 воспитанника, из них 20 – от 18 до 35 лет.- Мы делаем максимум, чтобы эти дети почувствовали себя полноправными, полноценными гражданами Республики. В нашем центре для них оборудованы кабинеты практического психолога, физической реабилитации, социального педагога, массажный и приобретения навыков самообслуживания, - рассказала «КП» директор Торезского центра социальной реабилитации «НАДЕЖДА» Татьяна Иващенко.Здесь для занятий лечебной физкультурой большой тренажерный зал. Восемь сухих бассейнов с мячиками. Когда дети «купаются» в бассейне, с ними работает психолог.В центре созданы все условия для развития творческих способностей, работает множество кружков.Здесь есть молитвенная комната. Настоятель храма Державной иконы Божией Матери протоирей Сергий приезжает к детям по православным праздникам пообщаться на евангельские темы; он выслушивает, что у детей на душе.Воспитанники «НАДЕЖДЫ» победители многих республиканских конкурсов. Они каждый год успешно участвуют в фестивале «Мы - молодые, мы - равные», который проходит в Кировском.КСТАТИЦентру социальной реабилитации «Надежда» очень нужен новый автомобиль, чтобы привозить детей-инвалидов на занятия.- Сейчас у нас самое большое бедствие – это единственная «Газель», оборудованная подъемником для инвалидных кресел, которая находится в полуаварийном состоянии. Четыре дня возим детей (есть маршрут, по которому ребятишек забирают из дома, а после занятий привозят обратно. – Авт.), а потом три дня ремонтируем микроавтобус, - рассказала нам Татьяна Анатольевна.У «Газели» огромный пробег, она вся сыпется.«УЧИМ ДЕТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНОМУ»Социальный педагог Ирина ПАВЛЕНКО:- У нас работает комната психологической разгрузки, где с детьми в игровой форме занимается психолог. Наша реабилитация направлена на привитие детям необходимых в быту навыков. Помогаем ребятишкам, которые самостоятельно не могут обслуживать себя. Учим элементарному: например, достать из холодильника бутерброд и разогреть его в микроволновой печи. Для ребятишек с тяжелым формами ДЦП уже большим достижением будет то, что они научатся держать в руке ложку. В центре социальной реабилитации пять аквариумов с разными рыбками. Доказано, что созерцание подводного мира успокаивает и настраивает детей на занятия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР дети-инвалиды поздравили с Днем защитника Отечества бойцов на передовойОни передали открытки, сделанные своими руками (подробности)