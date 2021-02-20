В ЛНР зарегистрировали еще одну смерть от COVID-19

По словам медиков, у российской вакцины нет побочных эффектов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали еще один смертельный случай от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за все время пандемии в ЛНР болезнь окончилась смертью для 259 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Всего в Луганской Народной Республике зарегистрированы и подтверждены 2 952 случая заражения жителей коронавирусной инфекцией.

Напомним, Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вакцинация жителей российской вакциной «Спутник V» проходит успешно.

- По докладам медиков, вакцина хорошая, практически нет побочных эффектов. Препарат работает очень хорошо, - сказал руководитель Республики.

Читайте также

Донецкие травматологи поставили на ноги 13–летнего подростка, которому грозила инвалидность

Уже через несколько дней после уникальной операции воспитанник Амвросиевского интерната сделал первые шаги (подробнее)