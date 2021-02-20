Коронавирус в ДНР выявили еще у 191 жителя

За минувшие сутки медики провели еще 424 исследования Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике был зафиксирован еще 191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Медики провели 424 исследования и выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19, а у 45 пациентов этот диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, сейчас в Республике находятся на лечении 5 244 пациента с коронавирусом, для 1 983 человек на сегодняшний день болезнь окончилась летальным концом.

Всего за период пандемии в Республике были зарегистрированы 23 585 случаев заражения коронавирусом и 16 358 выздоровлений. Кроме того, за прошедшие сутки медики выявили 60 больных пневмонией - это на 11 человек меньше, чем днем ранее. Из них 47 пациентов они поместили в больницы.

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