День защитника Отечества в Донецке: Как будут работать Центробанк и почта Республики в праздники

20 февраля в банке - сокращенный рабочий день (архивное фото) Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Центральный республиканский банк сообщил, что в период с 20 по 24 февраля его отделения будут работать по определенному графику.

- 20 февраля работаем с клиентами до 16.00, 21 и 22 февраля - выходные дни. В праздничный день 23 февраля банк не работает. А с 24 февраля приступаем к работе в обычном режиме, - рассказали в учреждении.

О графике своей работы напоминает также государственное предприятие «Почта Донбасса».

- С 20 по 22 февраля отделения почтовой связи Республики будут работать согласно утвержденному режиму. 23 февраля объявлен выходным днем. С 24 февраля все отделения ГП «Почта Донбасса» работают в штатном режиме, - говорится в сообщении.

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