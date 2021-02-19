Для регистрации права собственности на земельный участок в ДНР жителям нужно обращаться в местный отдел Единого регистрационного центра (ЕРЦ) Министерства юстиции. Подробности процедуры рассказала главный специалист 3-го Донецкого отдела ЕРЦ Надежда Тупчий.Отметим, что интерес жителей Республики к вопросу оформления права собственности на землю заметно вырос после вступления силу с 1 января закона о личном подсобном хозяйстве.- При обращении в отдел ЕРЦ житель предъявляет паспорт, справку с номером учетной карточки налогоплательщика (ИНН), - сказала Тупчий.Также потребуется документ, подтверждающий возникновение права собственности на земельный участок. Это может быть договор, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, госакт о праве частной собственности на земельный участок, госакт о праве постоянного пользования земельным участком и их дубликаты, судебные решения и иные документы, подтверждающие возникновение, переход, прекращение прав собственности на недвижимое имущество.Кроме этого, понадобится извлечение из Государственного земельного кадастра, который содержит сведения о регистрации земельного участка и присвоенном ему кадастровом номере. Документ оформляется в местном отделе Госкомитета по земельным ресурсам ДНР.В случае, если регистрации права собственности производится на основании договора, удостоверенного нотариусом ДНР, извлечение из земельного кадастра не потребуется.В ЕРЦ нужно будет предоставить оригинал банковской платежки за оказание государственной услуги и госпошлины. Но если вы льготник, то оплачивать услуги не надо.Адрес, время работы и контактные телефоны местного отдела ЕРЦ можно узнать на сайте Министерства юстиции.Напомним, что отделы ЕРЦ открыты во всех районах Донецка, Макеевки и Горловки, а также в Харцызске, Енакиево, Снежном, Шахтерске и Старобешево.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР начал действовать Закон о личных подсобных хозяйствах. К чему готовиться владельцам подворий?В январе представители местных властей обойдут частные домовладения (подробнее)