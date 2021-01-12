В ДНР до 20 января проведут учет всех личных подсобных хозяйств. Представители местных властей обойдут и опросят собственников. Коснется учет не только сельских жителей, но и тех, кто живет в городских частных домовладениях.- Ко мне уже приходили, - говорит жительница Покровки Лидия. – Посмотрели домовую книгу. Интересовались, кто прописан и реально проживает. Какое у меня хозяйство, есть ли живность.ОПРАВДАНА ЛИ ПАНИКАНе все жители восприняли такие обходы спокойно. Припомнили советские времена, когда страной правил Никита Хрущев.- Были несколько лет, когда людям приходилось свиней прятать, строили потайные комнаты в сараях, и налог на деревья был. Я вот держу живность, а деньги считаю до зарплаты. И как мне быть? - возмущается Мария Цырлина.Впрочем, дончанам, которые имеют подворье, все-таки лучше сначала не возводить замки из версий и запугивать друг друга, а ознакомиться с законом. Дабы знать свои права и обязанности.Так вот, 1 января вступил в силу Закон ДНР № 214-IIHC от 20.11.2020 «О личном подсобном хозяйстве». В документе говорится, что личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Им хозяин (назовем его еще и частником) занимается индивидуально или вместе с семьей в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для этих целей. Причем ЛПХ ведется на площади не более 2 гектаров.БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОСчитается, что частник работает на себя, а продукция является его собственностью. Очень важно - хозяин может продать излишки, не претендуя на ведение предпринимательской деятельности. Более того, вмешательство органов власти в деятельность частников не допускается. Ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики. Власти в пределах своих полномочий все-таки будут контролировать, как хозяин подворья соблюдает строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и ветеринарные нормы.Непонятно, как при посещении контролеров будет соблюдаться принцип: мой дом – моя крепость! Впрочем, в хату нет необходимости пускать посетителей, если вы там не держите свиней, гусей, кур и пчел.Между прочим, ваши животные и птицы, а с ними и пчелиные семьи должны быть записаны в похозяйственные книги местных администраций. Как и личные данные владельца, членов его семьи. А еще сельхозтехника, оборудование и – понятное дело – транспорт. В книге учтут площадь земельного участка, занятого огородными посевами и насаждениями плодово-ягодных культур.Мария Цырлина лишь гипотетически права, когда опасается возврата хрущевских времен с уничтожением скота и яблонь на подворьях.- Власти не в состоянии сосчитать всех бездомных собак в Донецке, Макеевке и других городах, и за курами гоняться никто не будет. Хотя при желании могут обложить частников налогами за каждую хрюшку, курицу или яблоню. Это можно сделать через налоговое законодательство, подзаконные акты правительства и министерства доходов и сборов, – считает пожилой дончанин Андрей Бодров.РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ПО КАРМАНУСейчас Бодров больше переживает по другому поводу – регистрации подворья. Повезло тем хозяевам, у которых участки были оформлены до 1 января 2021 года – теперь они могут использоваться в качестве личного подсобного хозяйства. Остальные частники должны пройти процедуру государственной регистрации прав на земельный участок. При этом регистрация ЛПХ не требуется.- Оформление документов на участок и дом - очень недешевое и хлопотное занятие, - говорит Андрей.Сам он с женой по выходным дням ездит на машине в шахтерский поселок, расположенный в 50 километрах от Донецка. Там дом с земельным участком, которые остались жене после смерти ее родителей. Наследство на хозяйство не оформляли. А домовладение используют под дачу. И таких городских дачников в поселке достаточно много.- Также в поселке есть местные жители, у которых помимо своих домов еще по одному-два имеется. Поумирали родственники, или уехали подальше от войны в Россию и на Украину. Вряд ли кто-то из поселковых станет дополнительное хозяйство на себя оформлять. У людей попросту нет таких денег. И для последующей официальной продажи невыгодно, - делится Бодров.Он говорит, что покупатели если и находятся, то за дом с участком предлагают от 40 до 100 тысяч рублей. Но не сразу – в рассрочку. Сложите ваши расходы на вступление в наследство, переоформление документов на собственность, различных договоров. А потом еще заплатите налог на продажу. Приплюсуйте затраты на поездки. Получится в остатке очень скромный доход. Если новый домовладелец еще и рассчитается с вами. Часто бывает, что после аванса остальные деньги приходится долго выбивать.В более сложной ситуации окажутся те, кто вообще никак не сможет доказать свое право на дом с участком. К примеру, человек за небольшие деньги купил хозяйство у детей умерших владельцев. Те не оформляли наследство, и просто отдали документы вместе с ключами. А потом совсем уехали из Республики.МНОГО ЗАБРОШЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАндрей рассказывает, что возле их дома полно заброшенных хозяйств. Не все наследники захотели ими заниматься. Земля там поросла бурьяном, от домов остались одни развалины – «помогли» непорядочные соседи.Бодров полагает, что если власти будут заставлять зарегистрировать их хозяйство, то придется его бросить.- Нам дешевле купить овощи и фрукты на рынке, чем весну, лето и осень мотаться на машине в деревню. «Убиваться» там от зари до вечера. От такой дачной жизни удовольствие получают только фанаты, - делится дончанин.Он считает, что число заброшенных хозяйств в Республике будет только расти. Стоит ли говорить о сельской местности, когда в городах рынок недвижимости «ниже плинтуса». Квартиры со всей обстановкой продаются в три-четыре раза дешевле, чем пустые до войны. А покупателей еще поискать надо.- Если государство заинтересовано в сохранении частных подворий, то должно на какой-то переходный период ввести упрощенное оформление собственности со снижением размеров пошлин, - предлагает Бодров.А КАК В РОССИИ?Закон ДНР о личном подсобном хозяйстве во многом аналогичен с российским документом. Даже название одинаковое. Лишь отдельные положения и слова в законе переставлены местами – без изменения сути. А ограничения по площади хозяйств в РФ варьируются от 0,5 до 2,5 гектара в зависимости от региона. Стоит приглядеться: а как там, у наших соседей?Российский юрист Алеся Кондратюк обращает внимание, что вести подсобное хозяйство должны только члены одной семьи – без привлечения наемных работников. Собственно говоря, закон пытается разделить тех, кто обеспечивает продуктами только себя, с теми, кто старается извлечь от этого прибыль.Владельцы ЛПХ могут продавать излишки собственноручно произведенной продукции. При этом в их доходах должна отсутствовать систематичность и сознательная направленность на получение прибыли - главные признаки предпринимательской деятельности. В противном случае частнику придется оформляться в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги от продаж.Это в теории. На практике нередко сложно установить грань между ЛПХ и предпринимательством. Даже до разбирательства в судах доходит. В России властям периодически приходится успокаивать огородников. Мол, никто не охотится на бабушек, торгующих укропом и клубникой возле автобусных остановок. А фискалы ведут борьбу с фермерами-нелегалами, у которых серьезный бизнес без оформления предпринимательства и уплаты налогов.Впрочем, собственники подворий и так платят налоги – на землю и домостроения.КОГДА ВАС НЕ ТРОНУТДончане Николай и Людмила Шаповаловы переехали в Краснодарский край за 10 лет до начала войны в Донбассе. Чтобы быть поближе к детям и внукам. Живут в поселке в частном доме. Налоги на землю и строения платят символические – у них, как пенсионеров, льгота. Держат живность – кур, гусей и кролей. Отчитываться перед государством за «дичь» и плодовые деревья не надо, как и за выращенные на огороде овощи и фрукты. Ничего на рынке не продают. Закон о ЛПХ практически никак не сказывается на жизни Шаповаловых.- Сложнее тем нашим соседям, кто держит свиней и коров. У них возникают вопросы по регистрации в ветеринарной службе. Проблемы могут быть в случае продажи мяса и молока на рынке, – рассказывает Людмила.Получается, что и жителям ДНР не стоит бояться возврата хрущевских времен. Или налогов - если хозяйство ведется только для личного потребления. Что касается продажи излишков, то пока в ДНР нет каких-то ограничений для владельцев подворий.Под контролем налоговиков окажутся только те, у кого с десяток свиней или пчелиных семей, три-четыре коровы. Этим сельчанам придется доказывать, что держит большое хозяйство только для внутреннего потребления. В противном случае – регистрироваться в качестве физлиц-предпринимателей. Со всеми вытекающими последствиями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецк вернули техосмотр для автомобилейА вместе с ним и медицинские справки для водителей (подробнее)