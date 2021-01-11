Правительство ДНР утвердило правила и порядок проведения обязательного технического осмотра транспорта. Это необходимо для получения страховых полисов ОСАГО. Соответствующее постановление № 89-12 от 30 декабря 2020 года опубликовано сегодня на сайте Правительства.Возвращается некогда действовавшая при СССР и Украине система техосмотра, а также получения медицинских справок. В документе отмечено, что талоны о проведении техосмотра выдают сотрудники ГАИ с 15 января по 15 декабря для машин, ТО которых проводится раз в год или раз в два года. Конечный срок прохождения определяется по году выпуска автомобиля (четный или нечетный) и месяцу регистрации в ГАИ.Владелец может пройти проверку техсостояния автомобиля на любой уполномоченной на то станции техобслуживания. Ему выдается диагностическая карта, с которой в месячный срок надо представить машину в подразделение ГАИ. Там помимо других документов понадобится и медсправка.После идентификации выдается заветный талон, а сведения о прохождении ТО вносятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).Понятно, что на всех этапах владельцу авто придется оплачивать услуги. В какую сумму обойдется вся эта процедура, пока неизвестно.О порядке получения медсправки, видимо, будет отдельное постановление правительства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОСАГО в ДНР: штрафовать за отсутствие полиса начнут после изменения законаПри принятии закона возникли юридические и технические вопросы (подробнее)