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В крупном ДТП в Макеевке пострадали 10 человек

На шоссе в Червоногвардейском районе столкнулись два пассажирских автобуса
Ирина ДМИТРИЕВА
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Вчера подобное ДТП произошло в Луганске. Фото: МЧС ЛНР

Вчера подобное ДТП произошло в Луганске. Фото: МЧС ЛНР

Десять человек пострадали от столкновения двух автобусов в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На автодороге Н-21 в Червоногвардейском районе Макеевки столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали десять пассажиров автобуса ПАЗ, из них четыре человека были госпитализированы в больницу, - рассказали спасатели.

В ведомстве уточнили, что авария случилась 19 февраля. Столкнулись автобусы Mercedes-Benz 403, который следовал по заказному маршруту, и ПАЗ-3205 городского рейса №30 (автостанция Плеханова - автостанция Червоногвардейская).

Напомним, вчера подобное ДТП произошло также в Луганске. Там десять пассажиров получили травмы при столкновении двух маршрутных такси. Шесть пострадавших медики направили в Луганскую клиническую больницу.

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