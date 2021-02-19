В Луганске столкнулись две маршрутки. Фото: ГАИ ЛНР

Десять пассажиров получили травмы в результате столкновения двух «маршрутных такси» в Луганске. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД Республики.

ЧП произошло на пересечении улицы Лутугинская и 5-го Лутугинского проезда.

- Водитель маршрутки № 147А, выезжая на пересечение улиц со второстепенной дороги со стороны 5-го Лутугинского проезда, не уступил дорогу маршрутке №122, которая двигалась по главной дороге, - сообщили в главке.

Шесть пострадавших поступили в Луганскую клиническую больницу: двое в нейротравматологическое отделение, один в стоматологическое, а трое - отказались от госпитализации из-за отсутствия показаний к стационарному лечению.

В лечебном учреждении корреспондентов заверили, что пострадавшие обеспечены всем необходимым для оказания медпомощи.

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