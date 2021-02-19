В канун 23 февраля Герой ДНР Владимир Кононов дал наставления курсантам

Владимир Кононов дал наставления курсантам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецком общевойсковом командном училище прошло праздничное мероприятие ко Дню защитника. Герои ДНР Владимир Кононов дал наставления курсантам.

- Когда необходимо стать на защиту Родины, нужно делать это без колебаний. Помните о том, что жизнь офицера нелегка, его путь - тернист. Он подобен альпинисту, взбирающемуся на гору, - сказал Герой ДНР.

Он отметил важность прилежной учебы.

- Наши ветераны во времена Великой Отечественной войны добились тех колоссальных, немыслимых результатов благодаря тому, что изучали военное искусство, военную науку в окопах. Сейчас тот устав, который у вас - он написан потом и кровью. Вы должны помнить, что ни одна из тех наук, которые вам преподают, не будут лишней. Когда враг приходит на вашу Родину, все сразу вспоминается, - подчеркнул генерал-лейтенант Кононов.

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