За неделю территорию ДНР украинские войска обстреляли 17 раз

Только за истекшие сутки противник четыре раза обстреливал позиции наших военнослужащих. Фото: штаб «ООС»

За минувшую неделю подразделения украинской армии 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- В нарушение 2-го пункта дополнительных мер по прекращению огня противник совершил семнадцать огневых провокаций с использованием ствольной артиллерии, минометов и различных видов гранатометов, - проинформировал Басурин.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что под огонь ВСУ попали село Спартак, поселки Старомихайловка, Сигнальное и Луганское на донецком направлении, шахты 6/7 и имени Гагарина на горловском, а также села Коминтерново и Ленинское - это мариупольское направление.

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