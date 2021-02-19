20 февраля в Донецке будет облачно с прояснениями, - 5 градусов

20 февраля в столице Республики будет минус пять градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 20 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус трех до минус пяти градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» - будет холодное лето; облака высоко - к хорошей погоде.

По прогнозам синоптиков, 21 февраля в Донецке и ДНР на небе будет много облаков, а температура воздуха днем удержится на отметке 0 градусов.

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