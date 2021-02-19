Детям-инвалидам из Тореза нужен автомобиль для поездок на реабилитацию

Директор Торезского центра социальной реабилитации «Надежда» Татьяна Иващенко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Торезскому центру социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» нужен новый автомобиль, чтобы привозить детей на занятия.

- Сейчас у нас самое большое бедствие – это единственная «Газель», оборудованная подъемником для инвалидных кресел, которая находится в полуаварийном состоянии. Четыре дня возим детей (есть маршрут, по которому ребятишек забирают из дома, а после занятий привозят обратно. – Авт.), а потом три дня ремонтируем микроавтобус, - рассказала «Комсомолке» директор Торезского центра социальной реабилитации «Надежда» Татьяна Иващенко.

Напомним, что на днях центру социальной реабилитации «Надежда» исполнилось 15 лет. В этот день дети-инвалиды из Тореза передали Эдуарду Басурину открытки с Днем защитника Отечества для бойцов на передовой.

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